Tottenham - Crystal Palace, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + Drăgușin & Co, la un punct de locurile retrogradabile

Tottenham - Crystal Palace, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + Drăgușin & Co, la un punct de locurile retrogradabile Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pronosticul și analiza lui Dan Chilom.

TAGS:
TottenhamCrystal PalacePremier Leagueanaliza pariuripronosticVoyoEchipe probabileradu dragusinCote pariuri
Din articol

de Dan CHILOM

Situație critică pentru Spurs în Premier League, care este la un punct de ultimul loc care duce în Championship, loc ocupat acum de West Ham. 

Adversarul de azi nu este nici el într-o situație excelentă, dar are cu 6 puncte mai mult decât trupa lui Drăgușin, aflându-se pe poziția a14 a. 

Tottenham - Crystal Palace | Echipe probabile

TOTTENHAM: Vicario – Gray, Pedro Porro, Drăgușin, van de Ven – Palhinha, Gallagher, Bissouma, Simons –Solanke, Kolo Muani.

CRYSTAL PALACE: Henderson – Richards, Kënvot, Lacroix – Mitchell, Wharton, Kamada, Muñoz – Sarr, Johnson Larsen.

În ultimele 10 partide directe, Spurs o conduce cu 7-3 pe Spurs. 

Ultima partidă jucată pe terenul lui Tottenham s-a terminat cu victoria celor de la Palace, scor 0-2. 

Igor Tudor, antrenorul lui Spurs, l-a întâlnit de două ori pe tehnicianul actual a lui Cristal Palace, Glasner. Austriacul îl conduce cu 2-0 pe fostul antrenor a lui Juventus. 

Apărarea lui Tottenham, din care face parte și compatriotul nostru, Radu Drăgușin, a încasat 43 de goluri în 28 de partide în Premier League. O medie de peste 1,5 goluri primite pe meci. 

Tottenham - Crystal Palace | Cote pariuri

Casele de pariuri sunt destul de echilibrate vizavi de această partidă, și oferă cote apropiate. 

Tottenham are 2.40 la victorie, iar Palace - 2.90

Egalul este cotat cu 3.35

Andy Madley va conduce partida la centru, arbitru care acordă 3,12 cartonașe galbene pe meci și 0,11 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid, ofertă pentru starul lui Tottenham! Anunțul jucătorului: ”Când ești mic, visezi la multe lucruri!”
Real Madrid, ofertă pentru starul lui Tottenham! Anunțul jucătorului: ”Când ești mic, visezi la multe lucruri!”
Tottenham - Crystal Palace pe VOYO, încă un meci tare și o veste uriașă pentru Radu Drăgușin!
Tottenham - Crystal Palace pe VOYO, încă un meci tare și o veste uriașă pentru Radu Drăgușin!
Faza în care a fost implicat Radu Drăgușin l-a lăsat mască pe fostul șef al arbitrajului din Anglia: ”Se creează confuzie!”
Faza în care a fost implicat Radu Drăgușin l-a lăsat mască pe fostul șef al arbitrajului din Anglia: ”Se creează confuzie!”
ULTIMELE STIRI
4 milioane de euro! Salt colosal pentru românul care nu știe ce națională să aleagă
4 milioane de euro! Salt colosal pentru românul care nu știe ce națională să aleagă
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Valentin Costache, spectacol la debut! Gol și la un pas de calificare
Valentin Costache, spectacol la debut! Gol și la un pas de calificare
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Rapid o înțeapă din nou pe Craiova: ”Ca să vadă toți oltenii”
Valentin Costache, spectacol la debut! Gol și la un pas de calificare
Valentin Costache, spectacol la debut! Gol și la un pas de calificare
Bomba zilei pentru fotbalul românesc! Un tricolor are șanse mari să ajungă la un club uriaș din Spania
Bomba zilei pentru fotbalul românesc! Un tricolor are șanse mari să ajungă la un club uriaș din Spania
Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia
Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu U Cluj! Comisia a luat decizia
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie

stirileprotv România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

stirileprotv A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

stirileprotv Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!