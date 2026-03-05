Tottenham - Crystal Palace, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + Drăgușin & Co, la un punct de locurile retrogradabile

Situație critică pentru Spurs în Premier League, care este la un punct de ultimul loc care duce în Championship, loc ocupat acum de West Ham.

Adversarul de azi nu este nici el într-o situație excelentă, dar are cu 6 puncte mai mult decât trupa lui Drăgușin, aflându-se pe poziția a14 a.

Tottenham - Crystal Palace | Echipe probabile

TOTTENHAM: Vicario – Gray, Pedro Porro, Drăgușin, van de Ven – Palhinha, Gallagher, Bissouma, Simons –Solanke, Kolo Muani.

CRYSTAL PALACE: Henderson – Richards, Kënvot, Lacroix – Mitchell, Wharton, Kamada, Muñoz – Sarr, Johnson Larsen.

În ultimele 10 partide directe, Spurs o conduce cu 7-3 pe Spurs.

Ultima partidă jucată pe terenul lui Tottenham s-a terminat cu victoria celor de la Palace, scor 0-2.

Igor Tudor, antrenorul lui Spurs, l-a întâlnit de două ori pe tehnicianul actual a lui Cristal Palace, Glasner. Austriacul îl conduce cu 2-0 pe fostul antrenor a lui Juventus.

Apărarea lui Tottenham, din care face parte și compatriotul nostru, Radu Drăgușin, a încasat 43 de goluri în 28 de partide în Premier League. O medie de peste 1,5 goluri primite pe meci.

