de Dan CHILOM
Tottenham - Crystal Palace, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + Drăgușin & Co, la un punct de locurile retrogradabile
Pronosticul și analiza lui Dan Chilom.
Situație critică pentru Spurs în Premier League, care este la un punct de ultimul loc care duce în Championship, loc ocupat acum de West Ham.
Adversarul de azi nu este nici el într-o situație excelentă, dar are cu 6 puncte mai mult decât trupa lui Drăgușin, aflându-se pe poziția a14 a.
Tottenham - Crystal Palace | Echipe probabile
TOTTENHAM: Vicario – Gray, Pedro Porro, Drăgușin, van de Ven – Palhinha, Gallagher, Bissouma, Simons –Solanke, Kolo Muani.
CRYSTAL PALACE: Henderson – Richards, Kënvot, Lacroix – Mitchell, Wharton, Kamada, Muñoz – Sarr, Johnson Larsen.
În ultimele 10 partide directe, Spurs o conduce cu 7-3 pe Spurs.
Ultima partidă jucată pe terenul lui Tottenham s-a terminat cu victoria celor de la Palace, scor 0-2.
Igor Tudor, antrenorul lui Spurs, l-a întâlnit de două ori pe tehnicianul actual a lui Cristal Palace, Glasner. Austriacul îl conduce cu 2-0 pe fostul antrenor a lui Juventus.
Apărarea lui Tottenham, din care face parte și compatriotul nostru, Radu Drăgușin, a încasat 43 de goluri în 28 de partide în Premier League. O medie de peste 1,5 goluri primite pe meci.
Tottenham - Crystal Palace | Cote pariuri
Casele de pariuri sunt destul de echilibrate vizavi de această partidă, și oferă cote apropiate.
Tottenham are 2.40 la victorie, iar Palace - 2.90
Egalul este cotat cu 3.35
Andy Madley va conduce partida la centru, arbitru care acordă 3,12 cartonașe galbene pe meci și 0,11 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează
