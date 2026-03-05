Pedro Porro s-ar afla pe lista lui Real Madrid pentru perioada de transferuri din vară. Spaniolii ar dori să îl transfere pe fundașul lateral al lui Tottenham pentru a-l înlocui pe Dani Carvajal.

Pedro Porro, dorit de Real Madrid: ”Când ești mic, visezi la multe lucruri!”

Real Madrid are nevoie de o rezervă pentru Trent Alexander Arnold și consideră că Pedro Porro este o variantă excelentă în cazul unei accidentări a fotbalistului transferat de la Liverpool. Gigantul din La Liga speră să profite de problemele cu care se confruntă Tottenham în plan sportiv și să îl transfere pe Porro la un preț rezonabil.

Fichajes susține că Real Madrid a pregătit deja o ofertă de 30 de milioane de euro pentru Pedro Porro. Internaționalul spaniol de la Tottenham este cotat la 40 de milioane de euro.

Întrebat despre un eventual transfer la Real Madrid, Pedro Porro a mărturisit că deocamdată nu se gândește la o mutare, chiar dacă a recunoscut că a visat întotdeauna să ajungă la un club cu prestigiul lui Real Madrid.

”Când ești mic, visezi la multe lucruri. Eu sunt concentrat pe lucrurile mele, pe munca de zi cu zi, care este realitatea. Când te gândești să joci pentru cele mai bune cluburi din lume, trebuie să faci foarte multe lucruri bine pentru ca acea zi să vină. Cred că încă mai am lucruri de îmbunătățit, iar apoi vom vedea”, a spus Pedro Porro la Cadena Ser.