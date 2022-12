Farul Constanța va relua pregătirile pe 4 ianuarie, când este programată și vizita medicală, anunță clubul de pe Litoral, pe site-ul oficial.

Farul, amical pe 14 ianuarie

Lotul condus de managerul Gheorghe Hagi va rămâne la baza sportivă a Academiei Hagi până la.primul meci oficial din 2023, programat la 23 ianuarie, pe teren propriu, de la ora 20.00, cu CFR Cluj.

"Până atunci, Farul și-a stabilit și un prim meci amical, în compania lui CernoMore Varna, partener devenit deja tradițional pentru echipa noastră. Partida va avea loc la 14 ianuarie", notează site-ul echipei din Constanța.

Farul a încheiat 2022 pe primul loc în Superliga, cu 45 de puncte după 21 de etape. Pe locul secund se situează CFR Cluj, cu 44 de puncte, iar pe trei se clasează FCSB, cu 38 de puncte.

"Toți atacanții noștri au marcat"

Ionuț Larie, unul dintre cei mai buni jucători din Superliga, a vorbit despre parcursul Farului.

„Avem parte de un sezon bun, în care am avut multe reușite. În vară, când am început pregătirea, ne-am dorit să fim cât mai sus, iată-ne acolo și suntem bucuroși căam realizat multe lucruri bune. Și acum, și în anii precedenți, cei mai experimentați i-au ajutat pe cei tineri să se integreze, iar aceștia au demonstrat că au valoare să joace în Liga 1.

Am format un grup foarte bun, iar de aici și rezultatele apărute. Am avut multe meciuri fără gol primit, iar în acest an cred că atacul a fost foarte bun, de aceea și avem multe goluri marcate. Ne bucură că ne-au mers atât atacul, cât și apărarea. Nu-mi doresc neapărat să marchez, să sunt fundaș central, mai bine să nu luăm gol.

Toți atacanții noștri au marcat, ceea ce e important pentru echipă. În partea a doua a sezonului, va fi mult mai greu ca până acum", a declarat căpitanul Ionuț Larie.