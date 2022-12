Dragoș Nedelcu, interviu sincer. Ce spune despre Hagi, mesajul adresat fanilor și obiectivul Farului

Dragoș Nedelcu (25 de ani / 1,89 m) e unul dintre jucătorii de top ai Farului Constanța. Mijlocaș defensiv cu reale calități, Nedelcu nu a reușit să se impună la FCSB și a fost cumpărat de Farul, formație care l-a lansat în fotbalul mare - Nedelcu a strâns și șase selecții în prima reprezentativă.

"Mister are încredere în mine"

În actualul sezon a jucat 11 meciuri pentru trupa lui Gică Hagi, lider în Superliga.

"Mă bucur enorm pentru că este echipa la care eu am crescut. Apoi, pentru Mister (n.r.. Gheorghe Hagi), deoarece știu că are foarte mare încredere în mine, iar eu, la rândul meu, am foarte mare încredere în dânsul și știu că putem face lucruri extraordinare împreună", a spus Nedelcu, într-un interviu pentru siteul LPF.

Nedelcu valorează în prezent 600.000 de euro, iar în urmă cu cinci ani era cotat la 1,5 millioane de euro. Mentalitatea transmisă la Academia Hagi îl ajută în carieră chiar și în momentele nefaste.

"Noi am fost crescuți de mici cu mentalitate de campion, pentru că la grupele de formare și, mai apoi, de juniori, câștigăm tot timpul. Deci, da, ne așteptam cumva, important este că într-un interval de timp relativ scurt am reușit să facem un grup unit și să avem rezultate bune, să fim sus în clasament.

A fost un an bun, chiar dacă am întâmpinat și unele probleme nefericte. A fost un an bun pentru că am reușit să ating, în ciuda dificultăților de care am tot pomenit, un nivel de joc destul de OK", a mai spus Dragoș Nedelcu.

Nedelcu, mesaj pentru fanii echipei

"În primul și în primul rând, îmi doresc să fiu pe deplin sănătos și să-mi pot ajuta echipa să se bată la titlu. Suporterilor le doresc același lucru, adică că ne susțină în continuare așa cum au făcut-o până acum. Îi simțim tot timpul aproape de noi și pentru mine înseamnă o mare satisfacție să aud numele clubului strigat de ei, din tribune!", a încheiat Nedelcu.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani a aparținut de FCSB, club care i-a plătit actualei Farul 2,1 milioane de euro pentru a-l transfera, în 2017.

Sezonul trecut, în prima parte, fotbalistul a evoluat în Germania, la Fortuna Dusseldorf, de asemenea sub formă de împrumut.