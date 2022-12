Transfer de 50 de milioane de euro în Premier League! Ultima clasată s-a înțeles cu Atletico Madrid

Matheus Cunha este împrumutat până la finalul actualului sezon, cu o clauză obligatorie de cumpărare. În vârstă acum de 23 de ani, jucătorul a venit la Madrid în 2021 de la Hertha Berlin pentru 26 de milioane de euro, dar nu s-a impus la Atletico, transmite Agerpres.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, clauza obligatore de cumpărare din contractul lui Matheus Cunha este în valoare de 50 de milioane de euro, sumă pe care Atletico Madrid ar urma să o încaseze la finalul împrumutului. Ulterior, înțelegerea brazilianului cu Wolves va fi valabilă până în iunie 2027.

Julen Lopetegui's first addition ???? @mathcunha20 will join on loan from January 1st, 2023 ✍️

Matheus Cunha a punctat de şapte ori în sezonul trecut, dar nu a marcat niciodată în 17 apariţii în actuala stagiune pentru Colchoneros.

El este primul jucător adus de Wolverhampton după numirea antrenorului spaniol Julen Lopetegui, la începutul lui noiembrie, în locul portughezului Bruno Lage.

Matheus Cunha, new Wolves player. Loan deal includes obligation to buy clause for €50m total fee to Atlético Madrid, official and confirmed. ???????????? #WWFC

Cunha's contract with Wolverhampton will be valid until June 2027. pic.twitter.com/M3FlExvbOQ