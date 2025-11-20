România merge în Turcia pentru semifinala barajului de Mondial. Dacă trece de echipa lui Montella, urmează finala cu Slovacia sau Kosovo, tot în deplasare.

Vincenzo Montella este selecționerul Turciei din 2023. Italianul de 51 de ani are un trecut important ca fotbalist și antrenor. A jucat la Empoli, Genoa, Sampdoria și mai ales AS Roma, unde a câștigat titlul și Supercupa și a intrat în Hall of Fame. A bifat 20 de meciuri pentru naționala Italiei, cu prezențe la Euro 2000 și Mondialul 2002. Porecla sa, „Aeroplanino”, vine din felul în care sărbătorea golurile, cu brațele întinse ca aripile unui avion.

Vincenzo Montella a fost salvarea unui fost grand al naționalei

Ca antrenor, Montella a trecut pe la Roma, Catania, Fiorentina, Milan, Sevilla și Adana Demirspor. A câștigat Supercupa Italiei cu Milan și a dus Fiorentina în cupele europene. Turcia l-a instalat selecționer în 2023, iar el a calificat echipa la EURO și apoi până în sferturile competiției.

Montella are și o legătură directă cu fotbalul românesc. În 2014, la Fiorentina, l-a făcut titular pe Ciprian Tătărușanu imediat după ce acesta a ajuns în Italia. „Tătărușanu dă garanții mai mari”, declara atunci italianul. Portarul României a prins un sezon solid sub comanda lui, cu 18 meciuri în toate competițiile.

Acum, Montella conduce o Turcie în plină ascensiune, cu jucători precum Arda Güler și Kenan Yildiz. Atmosfera se anunță fierbinte la Istanbul, iar tricolorii vor avea o misiune grea.

Bogdan Stancu: ”Atmosfera din cadrul naționalei României nu este foarte bună!”

Bogdan Stancu a evoluat în fotbalul turc timp de 11 ani. De când a părăsit-o pe Steaua (n.r. FCSB) în 2011, fostul atacant a jucat pentru echipe precum Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor și Eyupspor.

Stancu a rămas un nume relevant în Turcia, motiv pentru care turcii l-au chestionat imediat după ce au aflat că vor înfrunta România în semifinala barajului pentru Mondial.

Fostul jucător al echipei lui Gigi Becali le-a spus turcilor că niciun român nu își dorea un baraj cu Turcia, dar și faptul că atmosfera din sânul echipei naționale nu este cea mai bună. De altfel, Stancu a transmis că în opinia sa Turcia va reuși să treacă de România la baraj.

”Nimeni din România nu voia să jucăm împotriva Turciei! Cred că există șanse foarte mari ca Turcia să câștige acest meci și să avanseze în finala barajului. Îmi place și apreciez foarte mult echipa Turciei. Este o echipă de foarte bună calitate, există o chimie bună între jucători.

Echipa națională a României nu este în cea mai bună formă în acest moment. Pot spune că atmosfera din cadrul echipei nu este foarte bună. De asemenea, din moment ce meciul se va juca în Turcia, va fi și mai dificil pentru România. Cred că va fi un meci interesant”, a spus Bogdan Stancu pentru Fanatik.com.tr.





