Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Fostul selecționer era internat din 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac în cantonamentul echipei naționale, urmată de alte complicații medicale severe.

Vestea tragică a provocat reacții pline de durere în fotbalul românesc, iar Mihai Stoica a ținut să împărtășească o amintire de suflet cu „Il Luce”.

Episodul faxului trimis la Milano

Deși a recunoscut că în trecut a existat un „semiconflict” între ei, oficialul FCSB a dezvăluit modul elegant în care Mircea Lucescu a reacționat la un gest venit din partea sa în 1998, imediat după ce „Il Luce” a preluat banca tehnică a formației Inter Milano.

„Cuvintele sunt de prisos. Mă consider fericit că am reușit să-l cunosc. Am să spun o singură întâmplare. Am avut un semiconflict. În 1998, când a ajuns la Inter, eu, fiind fan Inter, i-am trimis un fax: «Domnule Mircea Lucescu, cu toate că nu mă număr printre persoanele pe care le simpatizați, sunt mândru că un român a ajuns să antreneze la un club de talia lui Inter»”, a povestit Mihai Stoica la PrimaSport.

Răspunsul a venit imediat și l-a marcat pe viață pe oficialul campioanei României: „A doua zi, la Galați, am primit un fax de la un hotel. Un scris cu o caligrafie exact cum scriau cei vechi: «MM, te asigur că te numeri printre persoanele pe care le simpatizez»

Mai mult, când a venit la petrecerea federației, în decembrie, toate camerele erau pe el. Le-a dat la o parte și a zis: «Vino încoace». Am vorbit cu Răzvan, mi-a spus că nici nu-mi imaginez cât a apreciat scrisoarea, pentru că oamenii îl invidiau”, a adăugat Mihai Stoica.

Reverență în fața unui gigant al fotbalului

Dincolo de momentul personal, oficialul FCSB a subliniat moștenirea incontestabilă pe care Mircea Lucescu o lasă în sportul mondial.

„Nu doar un mare antrenor… poate e greu de vorbit, pentru că era genul de gigant pe care nu îl vedeam murind vreodată. Omul ăsta, în afară de faptul că a fost un fotbalist foarte mare, a fost și un antrenor de excepție. Dacă ne amintim doar numele jucătorilor pe care i-a antrenat, ne-ar fi mai ușor decât să ne amintim trofeele pe care le-a câștigat. [...] A reușit să predea ștafeta alergând lui Răzvan Lucescu, pentru că el i-a predat ștafeta. Răzvan a ajuns și el un mare antrenor, dar Mircea Lucescu a continuat să antreneze”, a transmis Stoica.