GENIAL! O echipa din Romania a incercat sa-si amane meciul pentru ca un jucator se casatoreste: "Toti vom fi la nunta!" Cum a continuat povestea

Un meci din liga a 4-a din Romania, ACS Tineretul Poiana Mare, a pierdut la masa verde partida contra celor de la CS Carcea dupa ce a refuzat sa se deplaseze pentru partida! Motivul? Unul dintre jucatorii echipei se casatoreste!

Cei de la Tineretul au anuntat pe pagina de Facebook ca au cerut ca partida cu Carcea sa fie amanata pentru ca jucatorii sa fie prezenti la nunta colegului lor, Ionut Deliu. Cum solicitarea le-a fost refuzata, clubul a decis sa nu faca deplasarea si pierde astfel partida la masa verde!

4th tier side Tineretul Poiana Mare chose not to play against Carcea today because one of their players is getting married: 'We asked to play on another day but they told us it's not possible. Ok, then we'll just go to the wedding', they wrote on their Facebook page. pic.twitter.com/Z3rJnSEMgH