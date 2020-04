"Am crezut ca le-am vazut pe toate!" De pe linia portii, direct in prima linie! Portarul din Liga 4 care lupta pentru salvarea oamenilor  

Rares Ginsca este portar si antrenor in Liga a 4-a si lucreaza, in paralel, la ISU Alba.

Rares Ginsca este un portar si antrenor din Aiud si activeaza la echipa Viitorul Vama Seaca. Acesta lucreaza in paralel la ISU Alba, unde si-a pus viata in slujba salvarii oamenilor.

Sunt multi astfel de jucatori de acest nivel din Alba care activeaza si in sistemul medical si acum e cu atat mai multa nevoie de ei din cauza pandemiei de coronavirus. Nume precum Cosmin Suvaina, Stefan Szabo, Ioan Gherman, Andrei Miclea, Calin Vaidasigan, Lucian Hetea sau Adrian Croitoru sunt alte exemple de eroi in aceste momente, deoarece au ramas in linia intai si lupta cu virusul, chiar daca nu si-au luat complet gandul de la fotbal.

"Acum este nevoie de unitate si solidaritate! Am crezut ca le-am vazut pe toate, focuri de padure, incendii la locuinte, accidnte rutiere cumplite, dar nu imi puteam inchipui ce traim acum. Este cel mai greu test. Sunt momente delicate, iei in calcul izolarea de familie. Trebuie sa ne echipam, sa ne protejam, pregatiti pentru orice, inclusiv la un accident rutier sa consideram ca intram in contact cu o persoana contaminata. Din pacate, ne asteptam ca pana la Paste situatia sa se inrautateasca." a declarat Rares Ginsca.

Acum, mai mult ca niciodata, este nevoie de astfel de oameni dedicati, care se implica si nu dau inapoi in fata pericolului.

Jucatorul de Liga a 4-a este angajat de 13 ani la ISU si a mai adaugat: "Aceasta ne este meseria pe care am ales-o, nu trebuie sa cedam, sa dam inapoi. Daca ne temem acum, ce ne facem cand va fi focul mai mare? Nu putem fugi cand este greu. Toti am depus un juramant, politisti, militari, pompieri, cadre medicale."