Președintele CSM Ceahlăul, Angelo Alistar, a lansat zilele trecute un semnal de alarmă dur, unde a anunțat public că echipa riscă să își înceteze activitatea la finalul lunii ianuarie, din cauza lipsei totale de finanțare.



Potrivit oficialului nemțean, data de 26 ianuarie 2026 ar putea deveni una neagră pentru club, dacă nu apare urgent o soluție financiară.

Alistar a făcut un apel public către potențiali investitori sau sponsori, dar a recunoscut că șansele de salvare sunt reduse.



În același timp, le-a cerut jucătorilor să rămână disciplinați și să respecte programul stabilit de staff, cât timp mai există o minimă speranță.



Ceahlăul se află în insolvență și a rămas fără principalul finanțator în septembrie 2025, după retragerea lui Anton Măzărianu.

Acesta a decis să se retragă din proiect, nemulțumit de lipsa sprijinului din partea autorităților locale.



Clubul are datorii totale de aproximativ 2,5 milioane de euro, dintre care două milioane către firma lui Măzărianu și circa 500.000 de euro către ANAF, conform informațiilor Sport.ro.



Cristi Pustai își va da demisia vineri



Sursele Sport.ro nu exclud varianta ca situația să fie amplificată public tocmai pentru a forța o reacție din partea Consiliului Județean sau a Primăriei, în condițiile în care clubul nu mai poate face față singur cheltuielilor.



„Nu îi interesează. De doi ani s-au schimbat primăria și consiliul județean, iar sprijinul total a fost de aproximativ 300.000 de euro”, a declarat o sursă apropiată clubului pentru Sport.ro.



Din informațiile site-ului nostru, antrenorul principal Cristi Pustai nu s-a prezentat la reunirea lotului. Mai mult, acesta ar urma să își semneze demisia vineri, după ce va sosi în Piatra Neamț.



Fondată în 1919 și reînființată în 2016 după falimentul vechii entități, Ceahlăul se află în prezent pe locul 17 din 22 în Liga a II-a, cu 16 puncte după 17 etape. Campionatul urmează să se reia pe 21 februarie.



Ceahlăul are în spate o istorie importantă în fotbalul românesc. În 1999, echipa din Piatra-Neamț a întâlnit-o pe Juventus Torino în Cupa UEFA Intertoto, obținând un 1-1 sub Pietricica.



Returul, disputat la Cesena, s-a încheiat 0-0 și a fost ultimul meci al lui Thierry Henry în tricoul lui Juventus, înainte de transferul la Arsenal.

