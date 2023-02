Retras din activitate, fostul fundaș central care a evoluat și în Premier League, la Southampton, este de partea FCSB și a patronului Gig Becali în conflictul cu CSA Steaua.

Gardoș s-a născut în Satu Mare și a simpatizat în copilărie cu Steaua: „Eu am ținut cu Steaua de când eram copil. Am ținut cu Steaua pentru că prin anii 2000 erau câțiva fotbaliști sătmăreni care jucau acolo, Daniel Prodan, Zoli Ritli, Tibi Csik... Habar nu aveam cine era patron, nici nu știam dacă erau frații Păunescu sau aparținea de Armată. Ideea e că pe mine nu m-a interesat niciodată cine era patron.

Am ținut cu Steaua pentru că am ținut cu Steaua. Nu cred că un suporter trebuie să-și schimbe părerile vizavi de o echipă pentru că nu-i convine patronul sau antrenorul. Iar apoi, am perspectiva fotbalistului. Acolo am jucat, echipa se numea Steaua atunci. Între timp, s-a schimbat numele, dar nu pot să zic că am jucat la altă echipă. Am jucat la echipa patronată de Gigi Becali și pe aia o consider Steaua”.

Întrebat ce poate face un suporter care se consideră umilit și batjocorit de patron și de conduerea clubului pe care-l susține, fostul internațional cu 14 prezențe în naționala de seniori a României, a oferit soluția: „Ai văzut și în Premier League, când au fost nemulțumiri față de patron... Dacă nu-ți convine, protestezi. Eu când vorbesc ceva, orice, de FCSB și când spun că o consider Steaua, văd părerile unora: „Gata, te plătește ciobanul, oierul...” Adică numai aluzii la patron. Nu poți să nu ții cu un club doar pentru că nu-ți place patronul”.

Gigi Becali a preluat Steaua în 2003, după o Adunare Generală dubioasă, în care au participat mai mulți generali ai Armatei române și câteva foste glorii ale echipei de fotbal, toți îndepărtați după o ședință furtunoasă, cu bodyguarzii lui Becali în sală și cu Victor Pițurcă de partea acestuia.

Procese fără sfârșit

În 2011, Clubul Sportiv al Armatei a acționat în judecată FCSB pentu folosirea abuzivă a mărcii Steaua, pe care Becali nu și-a însușit-o cu acte, ca și numele și palmaresul, când a preluat echipa de fotbal.

În 2014, Becali a pierdut în instanță marca Steaua, iar în 2016 a pierdut și numele Steaua.

Justiția a decis, de asemenea, că palmaresul din perioada 1947 (anul înființării) până în 1998 (când echipa a fost peluată de frații Păunescu) aparține CSA Steaua. Între 1998 și 2003, palmaresul este nerevendicat, iar după 2003 acesta aparține FCSB.

L-am întrebat pe Florin Gardoș și ce înseamnă CSA Steaua pentru el. Iată răsăpunsul tranșant: „Pentru mine, CSA Steaua este un club înființat recent, în 2017 parcă. Altă chestie care mie mi se pare ciudată: lași vreo 15 ani omul acolo și, brusc, după 15 ani, zici că a fost ilegală toată treaba. E ciudat. Eu cred că totul a pornit de la politic, că așa se întâmplă în general”.

Gigi Becali a dat și el în judecată CSA Steaua, pe care vrea s-o deposedeze de toate mărcile deținute. Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis dosarul privind marca „Steaua” înapoi la Curtea de Apel București, iar procesul se rejudecă.

