"Ar putea fi și mai greu după acest meci". Carlo Ancelotti, răspuns direct despre șansele la titlu ale lui Real Madrid în La Liga

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, Gimenez și Alvaro Rodriguez fiind marcatorii celor două goluri, pe finalul partidei. Oaspeții au evoluat în inferioritate numerică din minutul 64, când Correa a fost eliminat direct.

Concluziile lui Carlo Ancelotti după egalul cu Atletico Madrid



"La Liga este o competiție foarte dificilă și ar putea fi și mai grea după acest meci. Ceea ce o să facem este să luptăm până la ultimul meci.

Alvaro Rodriguez este un tânăr care este foarte încântat să joace pentru Real Madrid și a marcat pentru prima dată pe Bernabeu.

Ne-a lipsit un pic de prospețime mentală, mai mult decât fizică. Mai ales când am rămas cu un om în plus. Ei au marcat golul, iar noi am pierdut zece minute pentru a ne repoziționa.

În prima parte am avut un control bun, dar intensitatea nu a fost mare. După aceea nu am profitat de omul în plus pe care l-am avut", a declarat Carlo Ancelotti la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, distanța dintre FC Barcelona și Real Madrid s-a mărit la șapte puncte, în condițiile în care catalanii au un meci mai puțin disputat.