Mircea Lucescu a trecut prin momente critice chiar în ziua în care medicii urmau să îl externeze. Fostul selecționer în vârstă de 80 de ani a suferit un infarct miocardic acut și a fost supus de urgență unei angioplastii primare.

Gabi Balint a empatizat cu tehnicianul român, amintind că la rândul său a fost supus în trecut unei intervenții similare.

„Am citit și eu mai devreme, pe site, că a făcut infarct. Este o veste care ne ține cu sufletul la gură, dar aștept vești bune. Sunt convins că nea Mircea se află pe mâini bune, ale specialiștilor, care știu cum să trateze un astfel de caz. Din păcate, știu prin ce trece domnul Lucescu. Știu cam ce se întâmplă, pentru că am suferit și eu infarct. Mi-au pus și mie, atunci, un defibrilator. Sper să auzim vești bune”, a spus Gabi Balint, potrivit DigiSport.

Probleme de sănătate majore pentru Lucescu

În prezent, starea lui „Il Luce” este stabilă, el rămânând internat sub monitorizare la Secția de Cardiologie. Calvarul medical recent a început pe 29 martie, când a fost transportat la spital direct din cantonamentul naționalei, din cauza unei tulburări majore de ritm cardiac. În ziua meciului amical pierdut cu Slovacia, scor 0-2, tehnicianului i-a fost montat un defibrilator.

Episodul de vineri a avut loc la doar o zi după ce Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul pe banca echipei naționale a României. Antrenorul a mai avut nevoie de îngrijiri medicale și la începutul anului, în București și Belgia, din cauza unei infecții subcutanate, iar anterior a suferit intervenții chirurgicale pentru coxartroză în primăvara anului 2023 și în luna ianuarie a acestui an.