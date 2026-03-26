Absența de 28 de ani de la un Campionat Mondial se mărește la 32 de ani pentru naționala României, după ce prima reprezentativă a pierdut pe ”Beșiktaș Park” la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM 2026.

Gabi Balint l-a făcut praf după Turcia - România: ”S-a plimbat pe teren”

Unicul gol al meciului a fost înscris de Ferdi Kadioglu în minutul 53 al meciului, după o pasă superbă din flancul drept pe care a oferit-o Arda Guler, puștiul cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Modul în care a centrat Guler a fost remarcat și de fostul mare internațional român, Gabi Balint, care a precizat însă că în afară de pasa respectivă, turcul nu a realizat nimic în meciul cu România.

”O singură fază a decis meciul. O pasă extraordinară a lui Arda Guler, pentru asta joacă la Real Madrid. În rest, s-a plimbat pe teren, fără realizări notabile… dar acea pasă a făcut diferența”, a scris Gabi Balint pe rețelele social media.