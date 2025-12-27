Ardelenii traversează un sezon de coșmar, fiind clasați abia pe locul 11 după 21 de etape, la șapte puncte distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off. Deși finalul de an 2025 a adus o ușoară redresare, cu victorii împotriva celor de la Csikszereda și FC Botoșani, conducerea din Gruia a decis că strategia trebuie schimbată din temelii pentru a salva stagiunea.



„Nu se pot face antrenamente cu atâția jucători”



CFR Cluj a semnat unn contract cu un atacant de 18 ani venit din Spania și caută un stoper, însă prioritatea absolută, anunță Iuliu Mureșan, a devenit „subțierea” efectivului.



„Am adus un atacant tânăr de 18 ani, care a jucat în Spania. O să-l anunțăm. Suntem pe cale să mai aducem un fundaș central. Nu trebuie să aducem mulți jucători, pentru că și așa este lotul numeros. Nu se pot face antrenamente cu atâția jucători. Trebuie să subțiem lotul numeric, dar nu valoric. Cu asta ne ocupăm în aceste zile”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digisport.



Trupa pregătită de Daniel Pancu are o misiune infernală la reluarea campionatului. Primul test din 2026 este programat pe 18 ianuarie, când Oțelul Galați vine în Gruia, într-o partidă decisivă pentru speranțele clujenilor de a mai prinde primele șase locuri.

