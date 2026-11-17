După 1-0 cu FC Argeș, Rapid a jucat astăzi un nou amical, disputat în baza sportivă a grupării giuleştene din Ştefăneşti.

Adversar a fost Progresul Mogoşoaia, formaţie din Liga 3, iar scorul final de 4-0 a fost stabilit după golurile înscrise de Jambor (18), Gojkovic (20), Mânzu (64) şi Vulturar (76).

Robert Nicolas Mânzu (foto), în vârstă de 15 ani, debutase la prima echipă cu prilejul amicalului cu FC Argeș, iar la a doua prezență a reușit să și înscrie!

Primul ”11” folosit de Daniel Pancu

Antrenorul Daniel Pancu a început partida cu următorul ”unsprezece”: Ducan - Senciuc, Ciobotariu, Celik, Sălceanu - Tape, Şucu, Gojkovic - R. Pop, Jambor, Mânzu.

Următorul meci oficial al lui Rapid, după întreruperea campionatului provocată de partidele echipei naţionale a României, este programat luni, de la ora 20:00, în deplasare cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în etapa a 16-a a Superligii.

Echipa din Giulești se află pe locul 3 în Superligă, la două puncte în spatele coliderilor Universitatea Craiova și Dinamo (31 p vs 33 p).