Regretatul antrenor român a încercat să integreze în lotul echipei naționale tineri de perspectivă din campionatul intern.

Mircea Lucescu le-a dat încredere jucătorilor cu potențial și i-a selecționat în meciuri importante ale echipei naționale.

Mircea Lucescu l-a ajutat pe Atanas Trică: „L-a sunat! Sigur îl lua la națională”

Eugen Trică, tatăl lui Atanas Trică, a dezvăluit că băiatul său a fost sunat de Mircea Lucescu și a primit încurajări din partea legendarului antrenor.

„Il Luce” l-a ajutat pe Atanas să ajungă la ”U” Cluj, iar tatăl fotbalistului care evoluează și acum pentru „șepcile roși” e de părere că Mircea Lucescu ar fi vrut să îl cheme la echipa națională.

„Așa a fost. L-a sunat, a zis că are mare încredere în el. Mircea Lucescu l-a sunat pe băiatul meu, pe Atanas, și i-a spus lucrul ăsta: 'Trebuie să faci pasul la alt nivel! Te-am urmărit, ai calități foarte bune și atunci o să fac tot posibilul să ajungi la fotbalul mare. Adică în Liga 1'. Și așa este, l-a sunat pe Neluțu, iar Neluțu l-a luat la U Cluj.

Cât mult bine a făcut multor fotbaliști. Mie nu îmi venea să cred. Când m-a sunat Atanas: 'M-a sunat nea Mircea, nu îmi vine să cred'. 'Nu, nu îmi vine mie să cred că te-a sunat'. El îl aștepta pe Atanas. La Cluj, dacă marca 3-4 goluri, sunt ferm convins că sărea U21 și îl lua la națională”, a declarat Eugen Trică, potrivit Fanatik.

Atanas Trică a ajuns la ”U” Cluj în vara anului trecut, după un sezon în Liga 2 la CSM Slatina.

Atacantul a evoluat în 25 de partide pentru liderul la zi al play-off-ului din Superliga și a reușit trei goluri și două assist-uri, în actuala stagiune.