Reprezentativa de tineret a României continuă în luna martie campania de calificare pentru EURO 2027 cu două meciuri, împotriva naționalelor din Kosovo și San Marino.

Programul tricolorilor U21 în luna martie

Vineri, 27 martie, ora 20:00:

Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Priștina)

Marți, 31 martie, ora 19:00:

România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)

* Ambele meciuri vor fi transmise în direct pe PRO ARENA, VOYO.RO și www.frf.tv!

Selecționerul Costin Curelea a subliniat importanța primului meci, cel din Kosovo, pe care l-a catalogat drept ”decisiv în a menține șansele la calificare”, notează FRF pe site-ul oficial.

Lotul convocat

Jucătorii convocați de selecționerul Costin Curelea au început de duminică pregătirea pentru cele două partide.

La antrenamentele desfășurate în cele două zile de cantonament scurse până acum, Costin Curelea s-a bazat pe 21 de jucători din totalul de 23 convocați.

În plus, Ștefan Bană (Oțelul Galați) și Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) s-au alăturat de aseară lotului de tineret, ultimul fiind sosit ca înlocuitor pentru Tony Strata, jucătorul celor de la Vitória Guimarães acuzând probleme medicale după ultima partidă de campionat a echipei de club, împotriva celor de la Benfica.

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Info și foto: FRF