Atanas Trică a fost primul transfer al Universității din această vară și crede că omogenitatea echipei lui Ioan Ovidiu Sabău se va crea într-un timp scurt, punând accent pe unitatea grupului.

Atanas Trică, pariul lui Sabău pentru Superliga României: "Concurența e de bun augur pentru mine". Cu cine se luptă



„Mă simt foarte bine. M-am acomodat excelent aici, suntem o familie, un grup foarte unit și sunt de părere că o să avem un campionat mai bun decât ce au făcut băieții anul trecut. Nu consider că e o revenire (în Superligă-n.n.), ci o venire. Prima dată am venit de la academia Universității Craiova, am debutat, am și marcat la debut, însă consider că nu am jucat cu adevărat în Superligă. Acum am făcut un pas important în carierea mea și sper să dau tot ce am mai bun pentru acest club. E o concurență bine-venită în atac, sunt jucători de mare calitate, iar pe mine mă va ajuta mult să cresc ca fotbalist. Cu toate că sunt un jucător „under", un jucător tânăr, concurența cu jucători ca Lukic, Thiam sau Macalou o să fie de bun augur pentru mine.



Suntem mulți jucători care am venit în această vară, dar am văzut și în cantonament și la antrenamente că ne înțelegem foarte bine. Suntem o familie și sper că vom arăta și în meciurile din Superligă acest lucru. Nu mi-am propus un număr de goluri, important e să ajut echipa, pentru că lumea vorbește de "U" Cluj dacă e în formă sau nu. Vreau să dau tot ce e mai bun pentru suporteri și să fie mulțumiți de mine", a declarat Atanas Trică.



Fostul mare mijlocaș al naționalei, Ioan Ovidiu Sabău, a făcut din U Cluj o echipă greu de bătut în Superliga. Sezonul trecut, încheiat cu calificarea în Conference League, a arătat o formație care poate contracara excelent jocul grupărilor cu un buget dublu și cu un lot mai valoros.

Sabău a vorbit recent despre transferurile realizate de formația de pe Cluj Arena.



„Individual, au calitate, dar eu cred că majoritatea dintre ei sunt nepregătiți, au venit pe rând la pregătire. Au apărut și mici probleme medicale, dar eu cred că în 3-4 meciuri vom arăta bine și ca echipă, ca relații de joc, automatisme, să vedem că această echipă din nou are identitate și se bazează pe ceva, nu doar pe calitatea individuală, dar și pe un joc bine definit. Până atunci, va trebui să găsesc soluții, să obținem puncte și să facem rezultate. Acest lucru îți dă încredere, relațiile dintre noi se întăresc. Cum spuneam, jucătorii care au venit au calitate, dar trebuie să demonstreze acest lucru în teren. Nu e suficient doar să spui că ești un jucător valoros, ai nevoie de caracter, de capacitatea de a te lupta pentru niște obiective. La fel, să te identifici cu echipa, să fii capabil să lupți, să faci sacrificii.



Au venit mulți jucători străini, noi încercăm să-i integrăm. Sunt parte din grup, din această echipă, din familia "U" și noi trebuie să-i facem cât mai repede să înțeleagă ce înseamnă acest club și obiectivele noastre. Acesta e rolul meu, al staff-ului și al celor care anul trecut au dus greul. Avem nevoie unul de celălalt ca să fim puternici. Nu trebuie să căutăm vinovați, ci să găsim soluții. Am reușit anul trecut niște lucruri extraordinare tocmai pentru că am înțeles că, atunci când apar unele probleme, trebuie să fim capabili să le rezolvăm. În momentele grele se văd adevăratele caractere."