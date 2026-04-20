După decesul legendarului antrenor român, Cătălin Predoiu, Ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că viitorul stadion al lui Dinamo va purta numele "Mircea Lucescu".

Ion Țiriac: "Mircea Lucescu merită mai multe stadioane"

"Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial", a spus Cătălin Predoiu, după ce a semnat ordinul prin care s-a stabilit ca noua arenă a lui Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu.

Ion Țiriac (86 de ani) salută decizia luată, însă are și un amendament. "Merită mai multe stadioane decât unul singur", a spus fostul sportiv român, într-un interviu pentru PRO TV.

Ion Țiriac: "Ăsta a fost Mircea Lucescu, deci așa să ni-l amintim"

Miliardarul i-a făcut o scurtă caracterizare și celui care ocupă în continuare locul 3 în clasamentul antrenorilor cu cele mai multe trofee.

"Mircea Lucescu este un nume pe care ni-l vom aminti întotdeauna. A fost un om deosebit, un sportiv deosebit, un antrenor emerit, un prieten și un tată de familie senzațional. Ăsta a fost Mircea Lucescu, deci așa să ni-l amintim", a mai spus Ion Țiriac.

Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare pe 10 aprilie, după o carieră de peste o jumătate de secol în fotbalul de cel mai înalt nivel.

