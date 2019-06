ULTIMA ORA | CSA Steaua cere promovarea in Liga 3 si acuza nerespectarea regulamentelor de echipa care a invins-o, Carmen Bucuresti

Steaua Bucuresti vrea la barajul pentru promovarea in Liga 3.

Carmen Bucuresti s-a impus cu 1-0 in fata celor de la CSA Steaua si a castigat play-off-ul Ligii a 4-a pe Bucuresti, victorie care i-a asigurat prezenta la barajul de promovare in Liga a 3-a.

Invinsi, cei de la CSA cer, insa, sa mearga la baraj in locul lui Carmen!

Regula pe care ar fi incalcat-o Carmen

Carmen ar fi incalcat o regula impusa de Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti. Echipele care au jucat in sezonul 2018\2019 al Ligii a 4-a aveau voie sa foloseasca doi jucatori extracomunitari in acelasi timp pe teren, potrivit ziare.com

"Este permisa folosirea a doi jucatori extracomunitari in acelasi timp", se arata in regulament.

Cei de la Carmen au inceput meciul cu CSA Steaua, avandu-i in teren pe atacantul camerunez Roussel Kana si fundasul nigerian Ovye Shedrack, iar in minutul 60, antrenorul Daniel Iftodi l-a trimis in teren si pe Gabriel Batchabi, tot un jucator camerunez, astfel ca toti cei trei jucatori africani au evoluat in acelasi timp pentru Carmen.

Carmen ar fi incalcat aceasta regula, iar suporterii Stelei au sesizat conducerea clubului, iar ros-albastrii vor solicita oficial lamuriri la AMFB.

Steaua Bucuresti ar putea ajunge la barajul de promovare

Daca se va stabili ca cei de la Carmen au incalcat aceasta regula, urmeaza o contestatie care se va solutiona la masa-verde pentru CSA Steaua, care ar urma sa ii ia locul lui Carmen la barajul pentru promovare.