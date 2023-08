Goalkeeper-ul Ionuț Poiană a plecat de la CS Dinamo București la Viitorul Ianca, tot în Liga 3.

Poiană, ajuns la vârsta de 25 de ani, este o fostă speranță de la FCSB și de la naționalele de juniori ale României.

El a jucat cu FCSB Under 19 și în UEFA Youth League, inclusiv în 0-5 cu Schalke 04 (când a intrat în minutul 46) și 0-4 cu Chelsea.

După plecarea definitivă de la FCSB, în vara lui 2019, portarul a fost legitimat la Unirea Slobozia timp de trei sezoane.

”Am fost la Slobozia în ultimii trei ani, am apărat mai mult în primul an.

După venirea antrenorului Adrian Mihalcea nu am fost solicitat prea mult, dar în play-off-ul din campionatul trecut am apărat 7-8 meciuri.



În vară am fost în probe la Chiajna, dar nu am rămas, m-am pregătit individual în această toamnă”, a explicat Ionuț Poiană într-un interviu pentru Sport Arad, la începutul acestui an.

Foto: Sport Pictures