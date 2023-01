Șoimii Lipova, echipă din Liga 3, i-a transferat pe fotbaliștii Ionuț Poiană (portar, 25 de ani, ex-FCSB) și Denis Rusu (mijlocaș, 21 de ani, ex-UTA, CFR Cluj), anunță Sport Arad.

Poiană, fostă speranță la FCSB și la naționalele de juniori ale României, a evoluat ultima dată la Unirea Slobozia, în divizia secundă.

”Am fost la Slobozia în ultimii trei ani, am apărat mai mult în primul an. După venirea antrenorului Adrian Mihalcea nu am fost solicitat prea mult, dar în play-off-ul din campionatul trecut am apărat 7-8 meciuri.

Ionuț Poiană a dat probe la Concordia Chiajna, dar nu a fost păstrat

În vară am fost în probe la Chiajna, dar nu am rămas, m-am pregătit individual în această toamnă.

Am venit liber de contract la Lipova, știu în mare parte seria de pe vremea când am fost la Sebiș. Vreau să apăr, să ajut echipa ca să avem rezultate foarte bune.

Mi-ar plăcea să promovez cu Șoimii, am fost informat că toată lumea se gândește la performanță și condițiile sunt excelente din toate punctele de vedere”, a declarat goalkeeper-ul pentru Sport Arad.

Poiană a jucat cu FCSB Under 19 și în UEFA Youth League, inclusiv în 0-5 cu Schalke 04 (când a intrat în minutul 46) și 0-4 cu Chelsea.

Foto: Sport Pictures