Fostul internațional român a semnat cu ACSM Oltenița, club care evoluează în Liga a 4-a, unde va ocupa funcția de director sportiv.

Torje, care și-a încheiat cariera la Muscelul Câmpulung la începutul anului 2025, va face echipă la Oltenița cu Alexandru Stan, fost jucător la FCSB, acesta urmând să evolueze pe teren.

Gabi Torje a semnat cu ASCSM Oltenița: „O nouă eră”

Clubul din Călărași a anunțat oficial începutul noului proiect printr-o postare pe rețelele de socializare.

„O nouă eră la ACSM Oltenița: Gabriel Torje numit director sportiv, iar Alexandru Stan se alătură echipei din teren!

ACSM Oltenița anunță oficial un nou capitol ambițios în istoria sa, marcat de cooptarea unor nume sonore din fotbalul românesc în structura de conducere și în lotul de jucători.

Sâmbătă, pe stadionul municipal din Oltenița, suporterii sunt așteptați la un eveniment fotbalistic de excepție, care va include prezentarea noului lot și derby-ul de Liga 4 Călărași împotriva formației Victoria Chirnogi.

Proiectul ACSM Oltenița capătă proporții odată cu numirea lui Gabriel Torje în funcția de director sportiv. Fostul internațional român, cu o carieră impresionantă atât în țară cât și în străinătate, vine să aducă experiența sa la nivel înalt în managementul sportiv al clubului.

De asemenea, pe teren, echipa se întărește cu o achiziție de top: Alexandru Stan. Fostul jucător al FCSB-ului va îmbrăca tricoul echipei noastre, aducând un plus de valoare, profesionalism și siguranță în jocul echipei”, a transmis CSM Oltenița pe Facebook.