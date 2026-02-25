Germanul Alexander Zverev, principalul favorit, şi francezul Gael Monfils au debutat cu victorii, marţi, la turneul de tenis ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 2.469.450 de dolari, în timp ce Casper Ruud şi Grigor Dimitrov au părăsit competiţia prematur.
Alexander Zverev este principalul favorit al turneului
Alexander Zverev, campion în 2021 şi finalist în 2019 la Acapulco, s-a impus în primul tur în faţa francezului Corentin Moutet, cu 6-2, 6-4.
La ultimul său an în circuitul profesionist, Gael Monfils (39 ani), aflat pe locul 170 în lume, a trecut în prima rundă de bosniacul Damir Dzumhur cu 6-4, 7-6 (7/5), a patra victorie a francezului în tot atâtea meciuri directe.
Surpriză: Casper Ruud, eliminat din primul tur
Norvegianul Casper Ruud, al treilea favorit şi finalistul din 2024, a fost eliminat de chinezul Yibing Wu, cu 7-6 (7/2), 7-6 (7/1).
Bulgarul Grigor Dimitrov, campion în 2014 la Acapulco, a fost învins în primul tur de francezul Terence Atmane, cu un simetric 6-3, 6-3.
Italianul Flavio Cobolli, campionul en-titre de la Bucureşti, a obţinut o victorie chinuită în faţa mexicanului Rodrigo Pacheco, după două seturi câştigate în tiebreak, 7-6 (7/3), 7-6 (7/3), informează Agerpres.
Rezultatele înregistrate marţi în primul tur la Acapulco
Alexander Zverev (Germania/N.1) - Corentin Moutet (Franţa) 6-2, 6-4
Terence Atmane (Franţa) - Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-3, 6-3
Yibing Wu (China) - Casper Ruud (Norvegia/N.3) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1)
Sho Shimabukuro (Japonia) - Adrian Mannarino (Franţa) 6-3, 6-4
Dalibor Svrcina (Cehia) - James Duckworth (Australia) 6-4, 6-1
Flavio Cobolli (Italia/N.5) - Rodrigo Pacheco (Mexic) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)
Frances Tiafoe (SUA/N.8) - Nuno Borges (Portugalia) 6-4, 6-4
Mattia Bellucci (Italia) - Rinky Hijikata (Australia) 7-6 (7/5), 6-3
Gael Monfils (Franţa) - Damir Dzumhur (Bosnia-Herţegovina) 6-4, 7-6 (7/5)