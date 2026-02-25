Germanul Alexander Zverev, principalul favorit, şi francezul Gael Monfils au debutat cu victorii, marţi, la turneul de tenis ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 2.469.450 de dolari, în timp ce Casper Ruud şi Grigor Dimitrov au părăsit competiţia prematur.

Alexander Zverev este principalul favorit al turneului

Alexander Zverev, campion în 2021 şi finalist în 2019 la Acapulco, s-a impus în primul tur în faţa francezului Corentin Moutet, cu 6-2, 6-4.

La ultimul său an în circuitul profesionist, Gael Monfils (39 ani), aflat pe locul 170 în lume, a trecut în prima rundă de bosniacul Damir Dzumhur cu 6-4, 7-6 (7/5), a patra victorie a francezului în tot atâtea meciuri directe.