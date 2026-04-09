Majoritatea echipelor din Superliga au ajuns pe cel mai mare stadion al țării, fie în efectiv complet, fie prin reprezentanți.
FOTO ȘI VIDEO În frunte cu MM Stoica, Argăseală și Rădoi, FCSB și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu
Toți cei care l-au îndrăgit pe Mircea Lucescu își pot lua rămas bun de la marele antrenor pe Arena Națională, acolo unde sicriul este depus.
FCSB se include în prima categorie. Delegația FCSB a ajuns la Arena Națională în jurul orei 15:20 și a fost condusă de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, Valeriu Argăseală, președintele clubului și Mirel Rădoi.
Au fost prezenți și toți jucătorii echipei, dar și directorul sportiv Florin Cernat.
Roș-albaștrii au depus coroane, au aprins candele, iar mai apoi au trecut rând pe rând pe la familia Lucescu, unde au fost întâmpinați de Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic.
