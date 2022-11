Printre altele, oficialul grupării din Ghencea a trimis o serie de notificări către Federația Română de Fotbal cu deciziile luate de Instanțele judecătorești, care i-au dat, până acum, câștig de cauză Stelei. Talpan susține că Răzvan Burleanu nu a răspuns la solicitările trimise către FRF.

În plus, Talpan a trimis mai multe documente către UEFA, forul care o prezintă pe FCSB ca fiind câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Florin Talpan: ”Am notificat personal UEFA. Burleanu nu răspunde”

„Eu am notificat personal UEFA, am trimis vreo 5-6 kilograme de înscrisuri la UEFA, traduse din limba română în limba engleză, decizii pronunțate de către Instanță, cartea de vizită a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, am explicat cine este Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Același lucru l-am făcut și către domnul Burleanu, numai că domnul Burleanu, la notificările pe care le-am transmis, nu vrea să răspundă. Nu am înțeles de ce face în continuare lucrul acesta. Practic, nu vrea să respecte hotărârile pronunțate de către Instanță.

(...)

Are influență atât de mare, având în vedere că nimeni nu vrea să dispună măsuri. Eu vreau să se facă în așa fel încât cei de la FRF să ia în considerare deciziile pronunțate de către Instanță, să le trimită la UEFA și să se șteargă acele neadevăruri care apar acolo pe site. Cum să fie FCSB-ul clubul care a câștigat Cupa Campionilor? Este la mintea cocoșului!”, a spus Florin Talpan, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO ARENA.

VIDEO - Florin Talpan, la emisiunea Ora Exactă în Sport

Înalta Curte de Casație și Justiție a fixat, în cursul zilei de joi, un nou termen pentru procesul dintre Steaua și FCSB privind palmaresul: 2 martie 2023.

Asociația ”Salvați Steaua”, pro-FCSB, s-a prezentat cu mai multe comunicate publicate de MApN în care aceștia recunoșteau că echipa lui Gigi Becali este continuatoarea clubului Steaua.

De partea cealaltă, Florin Talpan a acuzat că FCSB nu respectă hotărârile judecătorești care au stabilit, până acum, că echipa lui Gigi Becali nu este continuatoarea clubului din Ghencea.

Ce a decis Curtea de Apel în iunie 2021

Anul trecut, Curtea de Apel din București a luat o decizie importantă în scandalul dintre FCSB și Steaua București. Practic, a reconfirmat faptul că CSA are drept de proprietate asupra palmaresului din perioada 1947-1998.

În plus, a reconfirmat decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în 2014, potrivit căreia Clubul Sportiv al Armatei nu a înstrăinat niciodată palmaresul Secției de Fotbal către alte entități, iar AFC Steaua a preluat clubul în 1998 fără ca palmaresul să fie transferat. Practic, prin intermediul asociației mai sus menționate, echipa de fotbal și-a continuat activitatea și este doar titulara palmaresului până în anul 2003, când clubul a trecut la Gigi Becali.

S-a constatat, de asemenea, și faptul că FCSB nu a preluat, la momentul înființării (2003), nici măcar palmaresul deținut de AFC Steaua, ci doar dreptul de participare în primul eșalon.