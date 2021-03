Florin Costea SHOW! A dat doua goluri in ultima etapa si viseaza iar la fotbalul mare. Cum a marcat

Florin Costea a reusit o dubla in meciul pe care CS Daesti l-a castigat clar in fata rivalei locale Flacara Horezu.

Derby-ul din Valcea s-a terminat 4-0! Costea a marcat mai intai in minutul 9, apoi in primul minut al reprizei secunde, imediat dupa lovitura de start. Ajuns la 35 de ani, fostul varf de la Craiova si FCSB se gandeste sa ajunga la cel mai inalt nivel in cariera de antrenor, dupa ce va renunta la cariera de jucator.

"Cand eram mic, imi doream sa fiu fotbalist. Nu ma gandeam ca ajung sa joc la echipa nationala, chiar daca asta visam. Poate voi ajunge un antrenor mare, nu stii ce iti ofera viitorul in viata, trebuie sa profiti de oportunitati. Nu vreau sa fiu si jucator, si antrenor, momentan vreau doar sa joc fotbal, asta-mi place", a spus Costea la finalul partidei disputate la Valcea.

