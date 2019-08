I-a DISTRUS de unul singur! Florin Costea, meci de SENZATIE la debutul pentru noua echipa: a dat 3 goluri

Florin Costea a luat-o de la capat la 34 de ani.

A semnat cu Viitorul Daesti, echipa din Valcea nou-promovata in C. In prima etapa a campionatului, Daestiul a facut show pe teren propriu cu CS Hunedoara. S-a terminat 4-2! Florin Costea a fost vedeta partidei. Atacantul cotat la 8 milioane de euro in perioada sa de forma maxima a marcat de 3 ori, in minutele 14, 73 si 84!

Costea s-a antrenat vara asta la Daesti alaturi de fratele sau, Mihai. Costea Jr. n-a semnat, insa. A plecat inapoi in Emiratele Arabe, unde are contract in liga secunda.

Florin Costea a jucat anul trecut tot in C, la Craiova lui Mititelu si Atletic Bradu.