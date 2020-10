Tinerii pe banca, veteranii in teren! Florin Costea are un antrenor cu 7 ani mai mic decat el 

Actuala echipa a fostei vedete de la FCSB, CFR Cluj si FCU Craiova a fost lovita puternic de coronavirus.

Viitorul Daesti, echipa din Seria 7 a Ligii a 3-a la care joaca si fostul international roman Florin Costea (35 ani), are astazi meci cu Gaz Metan Medias 2, dar antrenorul principal Lucian Giurca si jucatorul George Neacsu au fost descoperiti infectati cu coronavirus. In lipsa antrenorului principal, echipa valceana va fi condusa de pe margine de antrenorul cu portarii, Dragos Geanta. Acesta are doar 28 de ani, fiind mult mai tanar decat unii dintre jucatorii din lot, iar de-a lungul carierei de portar a evoluat pentru Metalul Resita, CSM Rm. Valcea si SCM Arges. Antrenorul de conjunctura al celor din Daesti mai are un frate fotbalist, care evolueaza la TSV Pottmes, in ligile inferioare din Germania, si detine un pub cu pizza si burgeri in Ramnicu Valcea.

Florin Costea si coechipierii Octavian Vasile, Gabriel Rizea si Marius Diaconescu au fost declarati vindecati de Covid-19, au revenit la antrenamente, dupa doua saptamani de izolare, si nu vor mai fi retestati in urmatoarele trei luni de zile, dupa ultimele schimbari ale protocolului medical impus cluburilor de fotbal din Romania. Costea este legitimat la Daesti din 2019, fiind cel de-al treisprezecelea club din cariera sa.