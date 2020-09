Florin Costea a dat gol in Cupa Romaniei pentru o echipa de Liga a 3-a! La ce club a ajuns sa joace fostul jucator al Universitatii Craiovei

Florin Costea nu vrea sa stea departe de fotbal.

Florin Costea (35 de ani) joaca fotbal in continuare. Atacantul evolueaza acum la Viitorul Daesti in Liga a 3-a. Marti a reusit sa inscrie un gol in victoria echipei sale, in Cupa Romaniei, contra formatiei Flacara Horezu, scor 5-0.

Fotbalistul care a evoluat in cariera la echipe precum Universitatea Craiova, Steaua si CFR, valora in urma cu mai bine de un deceniu, 4 milioane de euro.

Intre timp, cota sa a scazut dramatic. 150.000 de euro valoreaza in acest moment Costea, conform Transfermarkt.

"Dupa perioada lunga in care nu am jucat nici macar amicale, ne trebuie ritm de joc, sa ne reintram in forma. La Horezu, in jocul de campionat, ne-am batut singuri, ne-au prins pe trei contraatacuri si asa s-a scris istoria meciului.

Am mers mai departe in Cupa, speram sa aducem aici o echipa de Liga a 2-a, iar in campionat vom vedea ce va fi. Mi-as dori promovarea, eu am campionate castigate, am promovari, dar vom vedea ce vom reusi.

Anul trecut am terminat pe 11. Toate meciurile sunt importante, luam meci cu meci si daca avem sanse, de ce nu? Lotul este cam acelasi, stam in acelasi nucleu de 4-5 jucatori care a tinut echipa in ultimii doi ani.

Speram sa nu avem jucatori infectati cu coronavirus si sa fim cu totii apti, asta este cel mai important in momentul de fata”, a spus Florin Costea pentru Liga2.ro.