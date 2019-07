Fratii Costea, din nou colegi la o echipa din Romania! Pentru cine au jucat azi

Florin si Mihai Costea se pregatesc impreuna in aceasta vara.

Viitorul Daesti vrea sa-i aduca pe amandoi. E aproape doar de Florin. Mihai Costea a sub contract cu Al Arabi din liga secunda a Emiratelor Arabe Unite si nu ia in calcul, pentru moment, sa revina in Romania. Cu cei doi Costea pe teren, Daestiul, nou-promovata in C, a pierdut azi pe terenul lui CSM Slatina, 2-0. Florin Costea (31 de ani) a fost titular la Daesti, in timp ce Mihai i-a luat locul la pauza.



Florin Costea (34 de ani) a jucat ultima data tot in Liga a 3-a, la Atletic Bradu, de care s-a despartit insa in aceasta vara.