FIFA si UEFA avertizeaza: Romania poate iesi din fotbal!!! Mesajul de ultima ora postat de FRF: "Asa ceva este de neacceptat"

Razvan Burleanu a avertizat ieri, in discursul tinut in fata adunarii generale a Comitetului Executiv al FRF, ca fotbalul romanesc poate avea de suferit din cauza unui proiect de lege aflat in discutie.

Camera Deputatilor studiaza o propunere pentru modificarea Legii nr. 69/2000, potrivit careia MTS ar putea, prin ordin de ministru, sa convoace adunari generale extraordinare, sa stabileasca alegeri si modificari de statut sau chiar sa dizolve statute ale federatiilor sportive. Acest lucru contravinte categoric regulamentelor FIFA si UEFA, motiv pentru care, in cazul in care va fi adoptata, Romania ar putea si exclusa de cele doua foruri!

Burleanu a tras un semnal de alarma, iar FRF a publicat astazi un nou mesaj pe site-ul oficial. De asemenea, Federatia a postat discursul video al lui Bjorn Vassalo, director al FIFA pe Europa, care a reiterat si el faptul ca "ingerinta unor terte parti sau a politicului este de neacceptat".

Si Karl-Erik Nilsson, prim-vicepresedinte al UEFA, a avut acelasi mesaj.

"Doresc sa reiterez ceea ce a spus domnul Nilsson inaintea mea, pentru FIFA, ingerinta unor terte parti sau a politicului in activitatea fotbalistica este un lucru de neacceptat! In schimb, guvernul trebuie sa sprijine organizatiile fotbalistice si sa contribuie la dezvoltarea fotbalului de masa. Scopul oricarei organizatii fotbalistice este sa contribuie la aceasta dezvoltare, la respectarea principiilor de buna guvernanta care reprezinta fundatia unui apanaj bun. De aceea, alaturi de UEFA, si cu reprezentantii Romaniei, FIFA va lucra impreuna pentru a asigura acest cadru. Toti avem obligatia sa ne asiguram ca toate deciziile pe care le luam sunt in favoarea si in beneficiul sportului pe care-l iubim", a spus si Bjorn Vassallo.