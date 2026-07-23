Până la turul 3, U Cluj trebuie să treacă în turul 2 de SK Brann. Prima manșă se joacă în această seară, la Sfântu Gheorghe, iar returul este programat joia viitoare, în Norvegia.

U Cluj, duel cu Apollon dacă trece de Brann

În cazul în care va trece de SK Brann, U Cluj se va duela în turul 3, aproape sigur, cu Apollon Limassol. Ciprioții au câștigat clar prima manșă cu Dila Gori, disputată în Georgia, scor 4-0!

Apollon a marcat câte două goluri în fiecare repriză: Brandon Thomas (14'), Gaetan Weissbeck (28'), Tedo Kikabidze (51' - autogol) și Alen Ozbolt (88'). Dila Gori a jucat în inferioritate numerică din minutul 40, după eliminarea directă a lui Nana Donkor.

Returul dintre Apollon și Dila Gori va avea loc în Cipru, marți, 28 iulie, de la ora 20:00.