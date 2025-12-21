Formația dirijată de Elias Charalambous a condus-o cu 2-0 pe Rapid. Pe final, în meciul din etapa #21, giuleștenii au micșorat diferența, dar nu au mai reușit să egaleze pe Arena Națională.



Astfel, FCSB a înregistrat trei puncte importante în lupta pentru play-off.



Elias Charalambous, reacție categorică după FCSB - Rapid + ce a spus despre răbufnirea lui Bîrligea



Elias Charalambous a explicat la conferința de presă de după meci că elevii săi au dominat partida și că se bucură de victorie.



Cât despre Bîrligea, care a răbufnit după ce a fost schimbat, Elias Charalambous a punctat că adoră astfel de reacții, care arată dorința jucătorilor de a juca.



”(n.r. despre Bîrligea) Iubesc astfel de reacții ale jucătorilor care ies. Vor să joace în continuarea. Bîrligea a făcut un efort foarte mare pentru a juca. Și a fost supărat că a fost schimbat. Repet, iubesc astfel de reacții. Toți vor să joace. Nu e despre altceva. E foarte normal. Îmi place reacția lui



Când câștigi e plăcut, mai ales astfel de meciuri, derby-uri. Am zis înainte că e foarte important să câștigăm, mai ales cu un adversar direct. Cel mai important e că băieții au arătat din nou o atitudine foarte bună. Am zis înainte de meci că e foarte important să câștigăm.



Am senzația că am dominat toate cele 90 de minute. Am început agresiv, am jucat frumos și am marcat. Poate trebuia să marcăm mai multe goluri în prima repriză. Apoi, imediat după pauză, am avut avea ocazie a lui Bîrligea. Dacă făcea 2-0, totul ar fi fost diferit.



Apoi am fost din nou concentrați, am jucat cu multă energie și am făcut 2-0. Dar Rapid a marcat pe final și am suferit. Dacă s-ar fi terminat altfel, aș fi zis că e un scor nedrept. Am fost echipa mai bună, care și-a dorit mai mult. Așa că e un rezultat corect.



Am trecut prin momente grele, dar așa înveți. Trebuie să învățăm din ele. Jucătorii, de multe ori, au fost criticați pe nedrept. Au făcut multe pentru club și țară. Am zis mereu că am încredere în ei și să vedem unde suntem în mai. Pe mine nu mă deranjează să fiu criticat, așa devin mai bun.



E devreme să vorbim de puncte, de distanțe. Echipele sunt foarte apropiate, sunt doar 8 puncte până la lider. Totul se joacă. O luăm pas cu pas și meci cu meci. Vreau să le mulțumesc și fanilor, care mereu au fost alături de noi, chiar și când ne era grea. Sunt foarte importanți pentru noi.



Am trecut printr-o perioadă grea, dar toate echipele pățesc asta. Am arătat în ultimele meciuri că suntem pe drumul cel bun. Vrem ca după vacanță să jucăm din ce în ce mai bine și să ne atingem obiectivul, câștigarea campionatului.



Acum trebuie să ne relaxăm și să stăm. Cu familiile. Vreau să urez tuturor din România un Crăciun Fericit și un an nou cât mai plăcut, Vă urez sănătate tuturor”, a spus Elias Charalambous.

