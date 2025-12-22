FCSB a încheiat anul 2025 într-o revenire de formă. De la 15 puncte, diferența față de liderul Rapid a ajuns acum la doar 8 puncte, iar Gigi Becali este încrezător că echipa sa va încheia sezonul regulat pe podium.



Gigi Becali, după FCSB - Rapid 2-1: "Nu îmi mai e teamă deloc de play-off acum"

În ceea ce privește lupta la titlu, singura echipă de care se teme omul de afaceri este Universitatea Craiova, formație recent eliminată dramatic din Conference League.



"Am bătut pe Rapid, am venit la 4 puncte de ei dacă începe play-off-ul. Începe play-off-ul, mai sunt 10 meciuri. Noi putem să terminăm pe primul loc și sezonul regulat. Nu îmi mai e teamă deloc de play-off acum!



Mare lucru! 7 puncte de Dinamo, 7 puncte de Botoșani. Botoșaniul o să vină sub noi. Podiumul vi-l garantez! Eu spun ce a spus Iftime: 'Vine crocodilul și ne înghite pe toți!'. Dar noi nu suntem crocodili, ci lei.



Craiova e principala adversară a noastră la titlu. Craiova are jucători valoroși, joacă fotbal frumos și e greu să poți să faci ce ai făcut cu Rapid, adică să o conduci cu 2-0. E o echipă valoroasă, puternică. Craiova n-a fost niciodată atât de valoroasă ca anul ăsta", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

În primul meci de după reluarea campionatului, FCSB va juca pe terenul lui FC Argeș, vineri, 16 ianuarie.

Luni, Rapid poate fi devansată de Universitatea Craiova. În cazul unei victorii împotriva celor de la Csikszereda, oltenii vor încheia anul 2025 pe primul loc, cu 40 de puncte.

