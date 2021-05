FCSB si CSA s-au intrecut in mesaje la 35 de ani de la marea performanta a Stelei in Europa! Ce au postat cele doua echipe

Astazi se implinesc 35 de ani de la victoria Stelei in finala Cupei Campionilor Europeni.

In aceasta zi importanta in istoria fotbalului din Romania, atat FCSB, cat si CSA Steaua au postat mesaje pe conturile de socializare.

"Vineri, 7 mai, se implinesc 35 de ani de la cea mai glorioasa zi a fotbalului romanesc. In acea zi, pe Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, Steaua Bucuresti intra in istoria fotbalului, devenind prima echipa din Estul Europei care cucerea cel mai ravnit trofeu din fotbal, UEFA Champions League, intr-o finala disputata impotriva celor de la FC Barcelona.

Pentru aceasta uriasa performanta, FCSB le aduce un omagiu si le multumeste acelor mari fotbalisti pentru contributia extraordinara adusa la dezvoltarea fotbalului romanesc!", au scris oficialii echipei din Liga 1.

Cei din Clubul Sportiv al Armatei au amintit si despre fostii fotbalisti ai Stelei care nu mai sunt printre noi pentru a sarbatori 35 de ani de la marea performanta a ros-albastrilor.

"Pentru noi, stelistii, 7 mai este ziua in care retraim, an de an, emotiile triumfului istoric de la Sevilla. In urma cu trei decenii si jumatate fotbalistii ros-albastrii uimeau Europa castigand entuziasmant trofeul numarul 1 continental, devenind astfel o forta de temut in peisajul sportului cu balonul rotund.

Suflarea stelista isi manifesta sentimentele de recunostinta si iubire pentru eroii de la Sevilla, pentru cei care au realizat cea mai mare performanta din istoria fotbalului romanesc.

De asemenea aducem un omagiu celor care au plecat dintre noi, 'fundasul de fier' Ilie Barbulescu, 'mijlocasul maratonist' Lucian Balan si 'Sfinxul' Ion Alecsandrescu, cel care a avut o contributie majora la formarea echipei ce a scris pagini de glorie pentru culorile ros-albastre!

Respectam si ne mandrim cu trecutul, privim cu incredere spre viitor! Istoria continua! Inainte Steaua!", au scris cei de la CSA Steaua.

