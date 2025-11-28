Prăbușirea zgomotoasă a FCSB-ului din acest sezon, de la nivelul unei echipe care făcea față pe două fronturi, în Europa și în țară, la nivelul unei formații pe care o bat toți acum, inclusiv în inferioritate numerică, face victime.

Ca și cum tiradele patronului, la adresa întregii echipe, nu erau suficient de deranjante, mai nou, fotbaliștii se acuză, în public, între ei. În acest context, ce s-a întâmplat, joi seara, după Steaua Roșie Belgrad – FCSB (1-0) e deosebit de grav. Dar, în același timp, episodul evidențiază și o realitate: în defensiva roș-albaștrilor se văd, tot mai des, gafele sud-africanului Siyabonga Ngezana (28 de ani).

FCSB și un „pariu“ câștigat. Inițial!

Adus, la FCSB, în vara anului 2023, Ngezana a fost o alegere ciudată, la vremea respectivă. Din mai multe motive. În primul rând, pentru că a fost achiziționat de la Kaizer Chiefs. Adică, o formație sud-africană, o piață pe care cluburile românești nu prea au testat-o până acum. În plus, FCSB a acceptat să plătească 600.000 de euro, o sumă importantă pentru fotbalul nostru, pentru un jucător în CV-ul căruia figura un singur club: Kaizer Chiefs. Adică, o grupare care l-a format și apoi l-a promovat pe Ngezana în prima echipă.

Și, totuși, „pariul“ Ngezana s-a dovedit a fi câștigător pentru FCSB! Pentru că jucătorul de culoare a devenit, treptat, om de bază în defenisvă și, cu el în echipă, formația bucureșteană a cucerit două titluri, două Supercupe și, în campania precedentă, a avansat până în optimile Europa League.

Acum însă, odată cu căderea din această stagiune, și Ngezana parcă a devenit un alt jucător. Un gafeur! Dar pentru cei care îl știu pe fostul apărător de la Kaizer Chiefs, această transformare nu e vreo surpriză. Din contră!

Dezvăluire din Africa de Sud: „Era un gafeur și aici“

Episodul de după partida Steaua Roșie Belgrad – FCSB (1-0) a ajuns și în presa sud-africană. De aceea, jurnaliștii din această țară au vrut să aibă mai multe detalii despre ce se întâmplă cu Siyabonga Ngezana, la FCSB. Ziaristul Lorenz Kohler a contactat redacția Sport.ro și, în cadrul unui dialog despre jucătorul roș-albaștrilor, ne-a dezvăluit că nu e tocmai surprins când vede criticile la adresa lui Ngezana.

„Să știi că Ngezana era foarte criticat și pe când era la noi, la Kaizer Chiefs. Făcea mari greșeli. Mai ales de plasament. Desigur, avea și meciuri reușite, în care își justifica titularizarea, însă, din cauza gafelor sale repetate, transferul lui în Europa a venit ca o mare surpriză. Atât de mult greșea Ngezana, la Kaizer Chiefs, încât, la un moment dat, era ridiculizat, inclusiv de suporterii echipei sale. Una peste alta, e genul de apărător care poate greși, când te aștepți mai puțin“, ne-a spus jurnalistul sud-african.

Când a ajuns, la FCSB, Ngezana era cotat la doar un milion de euro. Astăzi, după șapte valuri de creșteri succesive, stoperul african valorează 3,5 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.

