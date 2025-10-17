Fanii Stelei exultă după decizia UEFA și tranșează disputa: "Game over, FC FCSB!"

UEFA a modificat pe site-ul oficial numele deținătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, atribuind trofeul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, în detrimentul FCSB. Reacția suporterilor din Ghencea a venit imediat.



Forul continental a actualizat vineri, 17 octombrie, informațiile de pe site-ul oficial, aliniindu-se astfel deciziilor definitive ale instanțelor din România, care au stabilit că palmaresul istoric până în anul 1998 aparține clubului din Liga 2.



Prin vocea Asociației Steliștilor 1947 (AS47), nucleul dur al peluzei roș-albastre, suporterii au celebrat decizia ca pe o victorie finală în lupta pentru recunoașterea istoriei.



"BOOOOOOOMMMMMMMMM! UEFA a luat act de deciziile instanțelor din România! UEFA nu mai atribuie Cupa Campionilor Europeni celor de la FC FCSB, ci adevăratei echipe care a câștigat trofeul în 1986, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București!", au transmis cei de la AS47, care au continuat în aceeași notă tranșantă: "Odată cu această decizie, dispare și ultimul argument al celor care, în disperare, au încercat ani la rând să țină în viață o minciună. Game over, FC FCSB!".

