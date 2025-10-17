Juristul CSA Steaua nu s-a mulțumit doar cu victoria simbolică și a lansat un atac direct la adresa superiorilor săi din Ministerul Apărării, cerând să fie avansat la gradul de general pentru meritele sale.



Modificarea vine în urma hotărârilor instanțelor din România, care au stabilit că palmaresul istoric până în 1998 aparține Clubului Sportiv al Armatei.



Talpan: "Să fiu avansat de urgență la gradul de general!"



Imediat după apariția veștii, Florin Talpan și-a revendicat succesul și a profitat de moment pentru a-și continua războiul personal cu conducerea MApN.



"Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua", a tunat juristul, potrivit Fanatik, adăugând: "Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență. Nu mi-a fost ușor să mă lupt cu Becali și cu generalii corupți din Ministerul Apărării Naționale care de nenumărate ori mi-au pus numai piedici".



Cererea sa a devenit și mai directă: "Dacă unii au ajuns generali fără să aibă realizările mele se impune ca de urgență conducerea Ministerului Apărării Naționale să mă avanseze la gradul de general și să îmi ofere funcția pe care o merit. Realizările mele sunt notabile".

Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat definitiv problema palmaresului, stabilind în vara acestui an că trofeele câștigate între 1947 și 1998, inclusiv Cupa Campionilor Europeni, aparțin CSA Steaua București.

