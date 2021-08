EXCLUSIV | „Am visat momentul acela de când eram mic”. Ce a trăit un fost stelist înainte de meciul cu Liverpool

Nana Falemi a fost invitatul Ioanei Cosma, la Ora Exactă în Sport, la PRO X. Fostul jucător al Stelei a dezvăluit senzația pe care a avut-o când a pășit pe stadionul Anfield.

Steaua s-a întâlnit cu Liverpool în grupele Cupei UEFA în sezonul 2003-2004, obținând un rezultat de egalitate pe Ghencea, 1-1, și pierzând la limită partida din Anglia, 0-1.

Nana Falemi, jucătorul roș-albaștrilor din acea perioadă, a dezvăluit că meciul de pe Anfield a avut o încărcătură aparte pentru el. Fotbalistul camerunez a precizat că a avut un flash-back atunci când a văzut nocturna aprinsă pe stadionul lui Liverpool, care l-a catapultat într-un vis pe care l-a avut la vârsta de 10 ani.

Falemi: „Dacă nu te gândești să îți crești contul de Instagram, va fi bine”



„Am visat momentul acela când eram mic. Când am intrat pe stadion și s-a aprins nocturna, am simțit că seamăna cu imaginea din visul meu. Am fost foarte relaxat și am știut că voi juca bine.

Noi, aveam colegi care făceau poze terenului sau luau iarbă și era destul de greu să îi capacitezi. Eu am crescut la Steaua cu mentalitatea implementată de a câștiga oriunde. L-am avut pe Pițurcă antrenor, unde mergeam la victorie peste tot. Am făcut 1-1 la București și 0-1 la ei, iar anul viitor au reușit să câștige Champions League.

Dacă te gândești doar să iei tricoul cuiva, e greu să îi capacitezi de jucători. Dacă nu te interesează să îți crești contul de Instagram și te canalizezi pe scopul tău, că ești acolo să câștigi, va fi bine”, a declarat Nana Falemi la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

