Nana Falemi vrea o singura Steaua pe noul Ghencea! "Se pot intampla fuziuni! E posibil ca Gigi sa se impace cu Armata"

Fostul jucator al Stelei crede ca CSA Steaua si FCSB pot sa se uneasca in viitor.

Jucatorul de origine cameruneza Nana Falemi, care a jucat pentru Steaua in perioada 2000-2005, a declarat ca Armata trebuie sa gaseasca solutii pentru intretinerea noului stadion din Ghencea, care a costat 100 de milioane de euro, iar fuziunea cu FCSB ar putea fi una dintre ele. Fostul fotbalist e de parere ca Gigi Becali s-ar putea impaca cu reprezentantii MApN in viitor.

Falemi a comentat, de asemenea, declaratiile recente ale lui Duckadam in disputa CSA - FCSB, spunand ca presedintele de imagine al FCSB este doar subiectiv, pentru ca daca era angajatul Armatei, lucrurile ar fi stat complet opus.

"Declaratiile lui Duckadam sunt subiective, el lucreaza la FCSB. Daca ar fi lucrat la CSA, la cealalta Steaua, ar fi dat alte delcaratii. Cred ca se vor gasi solutii pana la urma, nu stiu care vor fi.

Se doreste ca Steaua din Liga 4 sa promoveze in Liga 1, dar pe parcurs se pot intampla fuziuni. Poate Gigi se impaca cu Armata, nu se stie peste ani ce se intampla. Fiecare trebuie sa-si continue drumul lui cu incredere si lucrurile bune pot aparea.

Ok, stadionul costa 100 de milioane de euro, dar e vorba de intretinere, care va fi foarte costisitoare. E vorba de zeci de mii de euro lunar, asta e clar. Asa ca Armata trebuie sa gaseasca niste surse de venit pentru intretinerea acestei baze si, cu siguranta, va fi deschisa la asocieri si la idei pentru finantare. Eu ma gandesc in viitor ca e posibila o impacare intre Gigi si Armata. In momentul asta nu e probabil, dar nu e imposibil", a declarat Falemi, la PRO X.