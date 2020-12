"A facut o gafa! N-a fost rasist, a fost needucat!" Reactia lui Falemi dupa incidentul de la Paris in care a fost implicat Coltescu

Arbitrul Sebastian Coltescu a fost protagonistul unui scandal de proportii, fiind acuzat de rasism fata de Pierre Webo.

Dupa incidentul din startul meciului PSG - Basaksehir, au aparut mai multe opinii, unii sarindu-i in aparare lui Coltescu, iar altii blamandu-l pentru cuvantul cu care l-a descris pe oficialul turcilor.

Fostul fotbalist Nana Falemi a comentat si el situatia de pe Parc des Princes, declarand ca din punctul sau de vedere arbitrul a gresit, dand dovada de lipsa de respect.

"Sunt lucruri diferite. 'Negru' este foarte apropiat de cuvantul 'negro', care are o semnificatie sensibila, in anumite culturi. Oricum, dincolo de apelativ, conteaza contextul, cine il foloseste, doi prieteni de rase diferite se pot face in toate felurile, cand glumesc, si nu se simte nimeni ofensat, dar doi care nu se cunosc nu pot glumi la fel, si, mai ales, conteaza tonul folosit, ce-i transmiti celuilalt. Stiti vorba aia, tonul face muzica.

Cand vrei sa arati respect sau sa nu fii nerespectuos, stii cum sa faci, chiar si atunci cand te grabesti. Daca stii. La Coltescu a fost lipsa de respect. A facut o gafa, a fost o prostie din partea lui. Dar nu e vorba de rasism aici. E vorba de incalcarea codului de conduita la nivel international.

Gestul pe care l-a facut a fost ca pe maidan! Nu avea ce cauta cu exprimarea aceea la un meci de Champions League. A fost gest de om needucat. Spun needucat, nu rasist! Pentru ca nu poti creste in fotbal si nu poti ajunge la nivelul acesta fiind rasist. Motivul e simplu: te elimini singur dupa prima luna", a declarat Falemi, potrivit Libertatea.