"Ba, ce bun e asta, sa-mi bag p..." :)) Falemi, reactie incredibila in direct! Nu s-a mai putut abtine

La Ora Exacta in Sport, Falemi si-a amintit de unul dintre fotbalistii speciali alaturi de care a jucat la Steaua.

Mariua Aliuta nu i-a impresionat doar pe suporterii din Ghencea. Si colegii ii erau fani. Falemi a povestit in aceasta dimineata, la Ora Exacta in Sport, ce reactie a avut la primul meci jucat de Aliuta pentru ros-albastri dupa transferul de la Sahtior, in 2002.

"Daca am avea doi ca Aliuta cu Islanda, n-am avea nicio problema. Il stiam de la juniori, jucasem cu el. Marian a venit direct de la Sahtior, era in super forma. Jucam acasa, in Ghencea, erau 15 000 de oameni pe putin. Ii dau mingea lui Aliuta... pam, pam pe toate partile. Ziceam ca un spectator: sa-mi bag p..., ce bun e asta. Ziceam: ce usor e jocul, ce simplu e totul!", a spus Falemi la PRO X.

Desi a fost un favorit al fanilor, Aliuta n-a rezistat decat doi ani la Steaua. In 2004, a ajuns la rivala Rapid, apoi a schimbat mai multe echipe pana sa se retraga, in 2010.