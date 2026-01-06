”Instalat” în vară după ce a promovat cu Metaloglobus în Superligă, Zicu are un obiectiv clar la fosta campioană a României. Trebuie să prindă un loc de play-off, altfel poate rămâne fără job.



În cazul în care Farul nu va prinde play-off-ul, clubul poate face o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, potrivit contractului dintre cele două părți. În ultima perioadă, nici rezultatele nu au fost de partea lui Zicu.



Ianis Zicu poate pleca de la Farul dacă nu prinde play-off-ul



Farul Constanța este pe locul zece, cu 27 de puncte și fără victorie în ultimele cinci partide. Play-off-ul este la șase puncte distanță, unde Oțelul Galați și U Cluj sunt ”bară la bară”.



"În contract scrie foarte clar. Dacă nu voi intra în play-off, pot să fiu demis sau pot pleca. Dacă nu voi obţine play-off-ul şi clubul doreşte, fără niciun fel de problemă, se poate rezolva amiabil.



Eu întotdeauna am pus pe primul plan rezultatele, emoţiile pe care le simt la echipă. Dacă nu voi vedea dorinţă în ochii jucătorilor, atunci cu siguranţă voi lăsa pe altcineva.



Farul e un club privat al unui om pe care îl respect foarte mult (n.r - Gică Hagi), un mare fotbalist al României şi văd câtă dorinţă are să reuşească. Asta mă poate afecta emoţional, dar din alt punct de vedere nu aş putea fi afectat", a spus Zicu.



Farul Constanța va începe anul 2026 pe teren propriu împotriva unei echipe aflate într-o situație disperată. Hermannstadt este penultima clasată, cu doar 13 puncte și două victorii după 21 de etape.

