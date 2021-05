EXCLUSIV | "Pareau niste batranei, i-am analizat bine si i-am batut!" Ce spune Belodedici despre seara magica a finalei din 1986

Miodrag Belodedici a vorbit despre momentele frumoase de la Sevilla din 1986.

Astazi, 7 mai 2021, se implinesc 35 de cand Steaua a reusit sa castige Cupa Campionilor Europeni. In Miodrag Belodedici este singurul fotbalist din lume care a reusit sa castige Liga Campionilor cu doua echipe din Estul Europei.

"Belo" a vorbit despre analiza pe care au facut-o inainte finalei de la Sevilla din 1986 si cum considerau pe jucatorii Barcelonei din aceea perioada.

"A trecut repede. Imi amintesc de Helmuth Duckadam, un om mare. A fost incredibil ce a putut sa faca. Nu credea nimeni ca o sa castigam, doar noi credeam ca putem scoate ceva, cumva. Nu era clar pentru nimeni ca puteam castiga. Am facut pregatiri inainte de meci, cantonamente, am avut noroc ca am avut si o caseta video.

Nea Cristi, prin Ambasada Romaniei, ne-a facut rost si am vazut un meci din campionatul Spaniei al Barcelonei. I-am vazut si i-am analizat. Pareau niste batranei, pareau cu o varsta mai avansata, fata de noi", a declarat Belodedici in direct la Ora Exacta in Sport la PRO X.

Fostul fundas al Stelei spune despre cum a reusit sa inlature emotiile, dupa ce au ajuns pe Stadionul Ramón Sanchez Pizjuan.

"Sevilla era plina de oameni imbracati in albastru si rosu si ziceam ca sunt suporterii nostri ca sa mai scapam de emotii, desi erau ai Barcelonei. Dimineata cand am facut o plimbare in parc, era plin de spectatori prin oras, dar ne-am bucurat cand i-am vazut in rosu si albastru. Am avut o problema pentru ca ne-au pus sa jucam in tricouri alb si nu eram obisnuiti sa jucam cu ele, aratam ca Dinamo. Am facut antrenament cu ele ca sa ne obisnuim cu culorile sa nu dam pase la adversari", a mai adaugat Belodedici.

Belodedici nu a apucat sa bata loviturile de departajare, desi a fost prezent pe gazon pana la fluierul final.

"Nu eram printre primii care sa bata penalty-urile, poate daca se ajungea la al optulea bateam si eu. Erau multi baieti care aveau executii bune, dar au ratat la penalty la antrenamente. Dar nu era vorba sa refuze cineva sa bata, Barbulescu sau Iovan trebuia sa bata dupa", a spus Belodedici pentru PRO X.

CSA Steaua Bucuresti nu v-a organiza un eveniment dedicat performantei din 1986 pentru prima oara in istorie, dar fostii stelistii se vor intalni pentru a-si aduce aminte de momentele magice de la Sevilla.

"O sa ne intalnim cateva persoane, dar nu stiu sigur daca o sa sarbatorim. M-a sunat Bumbescu si mi-a zis sa ne intalnim undeva ca sa ciocnim un pahar", a incheiat fostul mare fundas al Stelei.

Steaua Bucuresti o invingea in finala de la Sevilla pe Barcelona cu scorul de 2-0 la loviturile de departajare, iar Duckadam a fost eroul meciului dupa ce a salvat patru penalty-uri executate de jucatorii catalanilor.