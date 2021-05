EXCLUSIV | Doi romani calca pe urmele lui Man si Mihaila in Serie A! Sunt aproape de clubul care a socat Europa in ultimii 3 ani

Inca doi pusti din Romania sunt aproape de un nume important din Italia.

Luca Popa (CAO Oradea) si Norbert Nagy (UTA) au fost invitati de Atalanta sa se pregateasca timp de o saptamana la Bergamo.

Norbert e fiul fostului stelist Roland Nagy si are un fizic impunator pentru varsta sa. Atacantul de 16 ani are deja 1,95 inaltime si goluri multe la juniori.

Luca Popa, considerat liderul generatiei 2005 in Romania, are si el o mostenire genetica importanta. Bunicul sau e Vasile Popa, fost capitan la Jiul si UTA, iar unchiul sau e Madalin Popa, fotbalist trecut pe la Dinamo, Bistrita, Pandurii sau FC Bihor. Anul trecut, Luca Popa a fost chemat sa se antreneze cu Inter.

Atat Popa, care joaca aparator central, cat si Nagy sunt jucatori in nationala U16 a Romaniei. Cei doi se vor pregati timp de o saptamana cu Atalanta.



Atalanta e marea surpriza a ultimilor ani in Serie A. Acum e pe 2 in campionat, in spatele deja campioanei Inter, cu 4 etape inainte de finalul sezonului.