Probleme pentru Juventus! Anuntul pe care fanii nu voiau sa il auda: Ronaldo s-a accidentat si e out din lot pentru meciul cu Atalanta

Cristiano Ronaldo (36 de ani) este unul dintre cei mai importanti jucatori de la Juventus Torino.

Portughezul nu face parte insa din lotul lui Andrea Pirlo pentru meciul cu Atalanta, de maine. Portughezul a acuzat o accidentare la muschi, iar tehnicianul italian a anuntat la conferinta de presa premergatoare partidei, ca nu se va putea baza pe el.

"Avem un absent important. Din pacate, Cristiano nu va lua parte la meci din cauza unor probleme fizice. In ultimele zile nu a reusit sa isi revina dupa meciul de duminica, cu Genoa. Nu s-a fortat in aceasta saptamana. Ar fi prea riscant sa il luam cu noi la Bergamo. Am decis sa il lasam la Torino sa se odihneasca si vom incerca sa il avem inapoi miercuri, cu Parma" a declarat Andrea Pirlo.

Presa italiana scrie ca accidentarea ar fi cauzata de oboseala, lucru plauzibil avand in vedere varsta portughezului.

Juventus este la 12 puncte de liderul Inter Milano, iar dominatia lor in campionatul intern, ce a durat 9 sezoane este pe cale de a se incheia. Inter nu a mai castigat campionatul din 2010.