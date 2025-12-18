Abia a plecat din lotul lui FCSB și are planuri mărețe: "Vreau să scriu istorie!"

Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin) sunt cei trei jucători ai campioanei României care sunt în loturile pentru Cupa Africii. În total, 7 fotbaliști legitimați în Superliga vor juca la turneul final din Maroc.

Baba Alhassan vrea să scrie istorie alături de Uganda la Cupa Africii

O poveste interesantă are Baba Alhassan. Chiar dacă este născut în Ghana, Baba Alhassan este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei sale. Mijlocașul de la FCSB și-a făcut debutul la echipa națională în noiembrie, la amicalul cu Maroc, scor 0-4, iar selecționerul belgian Paul Put l-a luat în lotul pentru CAN 2025.

Uganda a fost repartizată în grupa C, alături de Tunisia, Nigeria și Tanzania, iar Baba Alhasasn speră ca naționala sa să obțină o performanță istorică. Cel mai bun rezultat al Ugandei a fost locul 2, la ediția din 1978 câștigată de Ghana.

"Este o plăcere să reprezint echipa națională. E primul meu AFCON și mă bucur pentru această oportunitate. Vreau să scriem istorie!

Este o mare realizare să joci la acest nivel, la Cupa Africii. Avem mulți jucători în lot care nu au ajuns să joace la acest nivel.

Vom înfrunta Nigeria, Tunisia. E un privilegiu să înfrunți fotbaliști de top care evoluează în Europa. Toate meciurile vor fi importante pentru noi. Vom da tot ce avem mai bun pentru a obține puncte în fiecare meci și pentru a ne califica în runda următoare", a spus Baba Alhassan, într-un interviu acordat pentru Federația din Uganda.

