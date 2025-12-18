Abia a plecat din lotul lui FCSB și are planuri mărețe: "Vreau să scriu istorie!"

Abia a plecat din lotul lui FCSB și are planuri mărețe: Vreau să scriu istorie!
FCSB a dat trei jucători la Cupa Africii pe Națiuni, competiție găzduită de Maroc în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie.

Baba AlhassanFCSBUganda
Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin) sunt cei trei jucători ai campioanei României care sunt în loturile pentru Cupa Africii. În total, 7 fotbaliști legitimați în Superliga vor juca la turneul final din Maroc.

Baba Alhassan vrea să scrie istorie alături de Uganda la Cupa Africii

O poveste interesantă are Baba Alhassan. Chiar dacă este născut în Ghana, Baba Alhassan este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei sale. Mijlocașul de la FCSB și-a făcut debutul la echipa națională în noiembrie, la amicalul cu Maroc, scor 0-4, iar selecționerul belgian Paul Put l-a luat în lotul pentru CAN 2025.

Uganda a fost repartizată în grupa C, alături de Tunisia, Nigeria și Tanzania, iar Baba Alhasasn speră ca naționala sa să obțină o performanță istorică. Cel mai bun rezultat al Ugandei a fost locul 2, la ediția din 1978 câștigată de Ghana.

"Este o plăcere să reprezint echipa națională. E primul meu AFCON și mă bucur pentru această oportunitate. Vreau să scriem istorie!

Este o mare realizare să joci la acest nivel, la Cupa Africii. Avem mulți jucători în lot care nu au ajuns să joace la acest nivel.

Vom înfrunta Nigeria, Tunisia. E un privilegiu să înfrunți fotbaliști de top care evoluează în Europa. Toate meciurile vor fi importante pentru noi. Vom da tot ce avem mai bun pentru a obține puncte în fiecare meci și pentru a ne califica în runda următoare", a spus Baba Alhassan, într-un interviu acordat pentru Federația din Uganda.

Lotul Ugandei pentru Cupa Africii

Programul Ugandei la Cupa Africii

  • 23 decembrie, ora 22:00: Tunisia - Uganda (Rabat)
  • 27 decembrie, ora 19:30: Uganda - Tanzania (Rabat)
  • 30 decembrie, ora 18:00: Uganda - Nigeria (Fès)
