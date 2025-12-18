GALERIE FOTO Sinner, încă o dată subminat în Italia: ce a spus Flavia Pennetta, fostă campioană US Open

Sinner, încă o dată subminat în Italia: ce a spus Flavia Pennetta, fostă campioană US Open
Flavia Pennetta a făcut o declarație controversată, implicându-l pe numărul 2 ATP, Jannik Sinner.

Flavia Pennetta Jannik Sinner Tenis ATP
Fostă jucătoare de tenis cu un titlu individual de mare șlem în palmares, Flavia Pennetta a făcut o declarație prin care a explicat de unde a pornit marele progres al tenisului italian.

Italienii au realizat o „triplă” istorică în Cupa Davis, între anii 2023 - 2025, o performanță care a contrazis istoria care i-a văzut, până la aceste succese, câștigând acest trofeu o singură dată, în 1976.

Italia în 2025, vârf istoric de performanțe în tenis

Campioana US Open 2015, Flavia Pennetta a afirmat că soțul său, Fabio Fognini, și nu Jannik Sinner este jucătorul care a dărâmat „zidul” care stătea în fața italienilor, în drumul spre marile performanțe în tenisul masculin.

Mai mult, Pennetta a declarat că, la rândul său, a jucat un rol important în dezvoltarea tenisului feminin din Italia. În Cupa Billie Jean King, italiencele au ieșit campioane în ultimele două ediții, 2024 și 2025.

„Eu am doborât un zid pentru toate jucătoarele italiene. Nu e o coincidență că, după titlul meu de la US Open, fetele au început un nou ciclu de performanțe,” a spus Pennetta pentru Corriere della Sera.

„La băieți, zidul a fost doborât de Fabio Fognini, nu de Jannik Sinner,” a adăugat soția lui Fognini, retras din activitate în 2025, după un meci de cinci seturi jucat împotriva lui Carlos Alcaraz, în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

Sinner, dublu campion de Grand Slam, în 2025

Câștigătoare în competițiile internaționale de tenis, Cupa Davis și Cupa Billie Jean King, Italia a trăit în 2025 bucurii pe care nu le-a trăit decenii întregi, anterior.

Însă Jannik Sinner - care a ieșit campion al Openului Australiei și al turneului de la Wimbledon - nu beneficiază de cele mai călduroase declarații, în Italia.

Sinner a fost criticat și pentru refuzul său de a participa la Cupa Davis în 2025, însă absența sa nu a oprit-o pe Italia să câștige al treilea titlu la rând, în această întrecere.

